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03:00, 27 марта 2023Наука и техника

Названы способы скрыть свой номер телефона во время звонка

Киберэксперт Степанов: скрыть свой номер телефона при звонках поможет антиопределитель

Фото: Taylor Grote / Unsplash

Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов назвал способы, позволяющие скрыть номер телефона во время исходящих звонков. О них он рассказал агентству «Прайм».

Киберэксперт пояснил, что некоторые люди стремятся сохранить анонимность из-за нежелания попасть в спам-базу. По его словам, скрыть номер телефон можно, воспользовавшись специальной услугой от оператора мобильной связи — антиопределителем номера (АнтиАОН).

Однако этот способ не всегда является эффективным, уточнил Степанов. «Данные решения не дают 100-процентной гарантии сокрытия вашего номера и позволяют сделать его невидимым только в моменте для конкретного звонка», — отметил он.

Специалист добавил, что полностью скрыть номер телефона не получится, поскольку данные звонящего будут переданы на базовую телефонную станцию. Он посоветовал приобрести дополнительную SIM-карту в целях безопасности.

Ранее Степанов рассказал, как можно «скрытно» прочитать сообщения в Telegram. Он указал, что проще всего это сделать, прочитав push-уведомления на разблокированном устройстве (например, телефоне, смарт-часах), не открывая чат в приложении.

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Варвара Кузьмина
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