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10:28, 27 марта 2023Среда обитания

Москвичам дали совет насчет мытья окон после зимы

Синоптик Вильфанд посоветовал москвичам в ближайшую неделю не приступать к мытью окон

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал жителям Москвы и Московской области в течение ближайшей недели не приступать к мытью окон. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему пока этого делать не стоит.

Синоптик добавил, что погода для мытья окон должна быть достаточно теплой, потому что в зимнем пальто это делать не очень удобно. Также не должно быть дождей.

«В течение предстоящей недели очень сильных осадков не ожидается. Прогнозируется теплая погода. Максимальное значение температуры в полуденные часы будет достигать 10 градусов, но это еще прохладно для мытья окон. А самое главное — погода будет облачной, и всю неделю будут идти кратковременные дожди», — сообщил Вильфанд.

Также собеседник «Ленты.ру» поведал, что начиная со второй половины дня в среду, 29 марта, температура начнет понижаться. «В четверг ночные температуры будут приближаться к нулевой отметке, а дневные будут около 5-7 градусов. Поэтому в течение ближайшей недели приступать к мытью окон не стоит», — заключил он.

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в нескольких регионах России. Там температура воздуха будет на 8-12 градусов выше климатической нормы. Также метеоролог отмечал, что в Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля. По его словам, так как за зиму осадков выпало больше нормы, это стало препятствием для раннего наступления весны.

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Алена Шевченко
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