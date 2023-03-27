Суд арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына

В Омске арестовали соседа, застрелившего пенсионерку с сыном и спрятавшего тела в погребе

В Омске суд арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет два месяца находиться в СИЗО.

В ночь на 26 марта силовики задержали предполагаемого убийцу пожилой женщины и ее сына. Им оказался сосед потерпевших. 15 марта он в состоянии наркотического опьянения решил ограбить жертв. Мужчина взял ружье, застрелил пенсионерку и ее сына. Затем фигурант спрятал тела в секретном погребе, похитил жидкокристаллический телевизор и сбежал.

Ранее стало известно, что сноха пенсионерки заметила, что потерпевшая пропала на несколько дней. Она обратилась к правоохранителям, и они начали поиски. Сначала в ее доме на 2-й Береговой улице не было найдено следов насилия. Однако спустя три дня силовики решили снова обыскать жилище и заметили потайной люк за сундуком.

18 марта в погребе полицейские нашли тела жертв со следами насильственной смерти. В настоящий момент возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.