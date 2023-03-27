Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 27 марта 2023Мир

ООН прокомментировала массовые протесты в Израиле

ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей проводить мирные демонстрации

Фото: Ammar Awad / Reuters

Организации Объединенных наций (ООН) напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Дюжаррик прокомментировал массовые протесты в Израиле. Он заявил, что ООН очень внимательно следит за развитием событий. «Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем», — добавил он.

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тысяч протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тысяч граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.

В этот же день стало известно, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение приостановить спровоцировавшую волнения судебную реформу. Сейчас действия правительства в стране во многом контролирует Верховный суд, который может отменить решения кабмина. В случае проведения реформы парламентское большинство смогло бы преодолевать вето Верховного суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Профсоюзы прекратили забастовку в Израиле после решения Нетаньяху
Умер актер из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Чигарев
Потерянное в студенческие годы кольцо вернулось к владельцу спустя 25 лет
ООН прокомментировала массовые протесты в Израиле
Стало известно об отсутствии у Запада плана окончания конфликта на Украине
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Приезд Зеленского в Запорожскую область назвали «самозванщиной»
Назван неожиданный влияющий на уверенность в себе у женщин фактор
Додон предрек проигрыш Санду на будущих выборах президента Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.