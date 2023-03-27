Стало известно об отсутствии у Запада инициатив по украинскому урегулированию

WSJ: на Западе пока нет дипломатических инициатив по перемирию на Украине

Высокопоставленный европейский дипломат и ряд других представителей ЕС отметили, что, хотя среди союзников Украины ведутся некоторые дискуссии о том, что будет считаться ее победой или поражением, никаких серьезных дипломатических инициатив не готовится. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Мало кто из официальных лиц на Западе считает, что война и перемирие будут разворачиваться так «аккуратно», как многим хотелось бы. Многие дипломаты в ЕС также считают, что конфликт будет вестись на истощение а, значит, затянется на годы.

«Абстрактно разработать мирный процесс несложно... Намного сложнее найти момент, когда это станет реальным вариантом», — рассказал один из собеседников WSJ.

Ранее издание со ссылкой на чиновников писало, что Вооруженные силы Украины не смогут начать наступление в стиле НАТО, несмотря на обучение солдат и поставки западной техники.