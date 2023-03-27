Рост концентрации вредных выбросов в России побил прошлогодний рекорд

Рост концентрации выбросов парниковых газов в России в 2022 году побил прошлогодний рекорд

Концентрация парниковых газов в России в 2022 году росла быстрее, чем в предыдущем году, ставшим рекордным. Об этом со ссылкой на доклад Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) сообщает РБК.

Данные о концентрации вредных выбросов собирали на пяти станциях в Арктической зоне, а также в центральной части страны — в Териберке, Тикси, Новом Порту, Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике, в приземном слое атмосферы. Специалисты пришли к выводу, что уровень концентрации углекислого газа в северных широтах в 2022-м побил рекорд 2021-го года. По их данным, среднегодовой показатель содержания СО2 в Тикси и Териберке превысил 422 частицы на миллион, а максимальная концентрация, зафиксированная в зимние месяцы, составила практически 430 частиц на миллион. Эксперты отметили, что темпы роста концентрации углекислого газа увеличились относительно 2020-го и 2021-го, положительную динамику за год оценили в 3,4-3,5 частицы на миллион — это значительно выше средней скорости роста за предшествовавшие 10 лет. При этом глобальный прирост в 2021 году составил 2,5 частицы на миллион.

Что касается другого вредного газа, метана, то его концентрация в предыдущем году также достигла рекордного уровня и приблизилась к 2020 частицам на миллиард. При этом на станции в Териберке концентрация метана за год сильно повысилась (плюс 20 частиц на миллиард), а в Тикси прирост замедлился так, что показатели для обеих станций сравнялись.

Эксперты по изменению климата отмечают, что основной причиной роста концентрации парниковых газов, ведущих к изменению климата, служит деятельность человека. Согласно Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов, наибольший вклад в парниковые выбросы в России вносит энергетический сектор — на его долю приходится 77,9 процента от всех выбросов. На втором месте — промышленные процессы и использование продукции с показателем в 11,8 процента. Замыкает тройку сельское хозяйство с долей в 5,7 процента выбросов.

Среди негативных последствий изменения климата для России Росгидромет выделял такие, как увеличение числа осадков зимой и летом (кроме южных регионов, где лето станет более засушливым), сокращение площадей снежного покрова и многолетней мерзлоты, более частые экстремальные паводки и маловодия, увеличение доли заболоченных территорий, а также риски торфяных пожаров. Для того, чтобы постараться свести их к нулю, государству совместно с бизнесом необходимо снизить выбросы парниковых газов за счет сокращения доли углеводородного топлива, а также перейти на устойчивое сельское хозяйство и энерго- и ресурсоэффективную экономику, отметили специалисты.

В январе британские ученые пришли к выводу, что сокращение выбросов парниковых газов может существенно продлить жизнь людей. По их данным, сильнее всего в этом помогут энергоэффективные здания — хорошая теплоизоляция в домах снизит риск переохлаждения (от него в Великобритании и Уэльсе ежегодно умирают более 65 тысяч человек), сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.