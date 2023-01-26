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20:09, 26 января 2023Среда обитания

Найден неочевидный способ продлить жизнь людей

Euronews: сокращение выбросов парниковых газов может существенно продлить жизнь людей

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Сокращение выбросов парниковых газов может существенно продлить жизнь людей. Неочевидный способ увеличить продолжительность существования нашли британские ученые, пишет Euronews.

Исследователи проанализировали меры, обозначенные в национальном плане Великобритании по борьбе с глобальным потеплением, и оценили их влияние на здоровье человека. Сильнее всего продлить жизнь, по словам специалистов, получится за счет энергоэффективности зданий, так как в помещениях люди проводят в среднем около 80 процентов времени. Хорошая теплоизоляция в домах снизит риск переохлаждения (от него в Великобритании и Уэльсе ежегодно умирают более 65 тысяч человек), сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.

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Второе место по благоприятному воздействию на организм занял переход на возобновляемые источники энергии, третье — отказ от красного мяса в пользу растительных альтернатив. Однако для наилучшего эффекта необходимо одновременное применение всех мер по борьбе с изменением климата и достижение климатической нейтральности (полной компенсации выбросов парниковых газов) к 2050 году, отмечают специалисты.

Ранее Билл Гейтс предрек человечеству провал в сдерживании глобальной катастрофы. По словам создателя Microsoft, у людей не получится остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение.

Нина Ташевская
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