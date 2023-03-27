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04:58, 27 марта 2023Мир

Полянский заявил о бесчеловечном обращении украинских военных с пленными

Полянский: украинские военные и американские наемники верят в свою безнаказанность
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что некоторые украинские военные бесчеловечно обращаются с пленными и верят в свою безнаказанность. Об этом он написал в своем Twitter.

Дипломат напомнил о публикации The New York Times, в которой говорилось, что некоторые американские наемники верят, будто им «не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине». «Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — отметил он.

Ранее Полянский предупредил, что Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий, причем эти события не в пользу Киева. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский стал заложником своих обещаний Западу о том, что сможет победить Россию на поле боя, если поставки вооружений Киеву продолжатся.

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Марина Совина
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