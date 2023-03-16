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09:19, 16 марта 2023Мир

Полянский предрек серьезные военные действия не в пользу Украины

Полянский заявил, что РФ и Украина стоят на пороге серьезных действий не в пользу Киева

Фото: РИА Новости

Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий, причем эти события не в пользу Киева. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире Kim Iversen Show.

Дипломат отметил, что в районе Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в «очень плачевной ситуации», неся большие потери.

«Погодные условия не на стороне ВСУ, они не могут использовать тяжелую технику. Я думаю, что мы находимся накануне весьма серьезных военных событий не в пользу Украины», — констатировал Полянский.

Зампостпреда добавил, что новых мобилизованных Украина использует словно «пушечное мясо» после 2-3 дней тренировок. Что касается президента Украины Владимира Зеленского, то он, по мнению Полянского, стал заложником своих обещаний Западу о том, что сможет победить Россию на поле боя, если поставки вооружений Киеву продолжатся. Сейчас задача Зеленского показать, что ВСУ способны на контрнаступление.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса.

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Варвара Кошечкина
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