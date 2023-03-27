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16:14, 27 марта 2023Из жизни

Насильника разыскали через 24 года после преступления

В США разыскали изнасиловавшего женщину в 1999 году преступника

Фото: Niceville Police Department

В США разыскали мужчину, который 24 года назад надругался над женщиной в городе Мери-Эстер, штат Флорида. Об этом сообщает Northwest Florida Daily News.

Американка, имя которой не называется в целях защиты ее частной жизни, была изнасилована в марте 1999 года. Выходя из бара вечером, она познакомилась с мужчиной, который представился Роном и предложил подбросить ее до дома. Он отвез женщину в другой район и приказал раздеться. Когда жертва отказалась это делать, он начал душить ее и заявил, что сломает ей шею. Совершив преступление, насильник выбросил женщину на дорогу, где ее подобрал водитель одного из проезжавших автомобилей и сразу же доставил в полицию.

Она написала заявление, а криминалисты получили образцы ДНК преступника, однако с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Прорыв в расследовании случился только через 22 года. В 2020-м собранный биологический материал был снова передан в лабораторию, а детективы сопоставили ДНК преступника с базой данных. В итоге им удалось выяснить, что насильником был Чарльз Луис Крейг, которому теперь уже исполнилось 60 лет.

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Известно, что мужчина имел длинную криминальную историю, и вышел из тюрьмы за месяц до изнасилования. В марте Крейг был обнаружен в Калифорнии и уже экстрадирован во Флориду. При этом он уже находился за решеткой на момент обвинения в изнасиловании 1999 года, однако правоохранители не уточнили, за что он был задержан.

Ранее сообщалось, что в США поймали 63-летнего Роберта Колера, изнасиловавшего десятки женщин. Все преступления были совершены в 1980-х годах на территории штата Флорида.

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Никита Савин
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