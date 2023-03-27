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12:44, 27 марта 2023Мир

Польша оценила будущее украинское наступление

Премьер Польши призвал не недооценивать силы России в преддверии наступления ВСУ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил будущее украинское наступление и призвал не недооценивать силы России. Об это политик заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

«Будет очень, очень тяжело. Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — сказал польский лидер.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия полностью уничтожит всю поставленную Киеву западную технику в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские», — отметил он. Риттер пояснил, что российская армия десятилетиями готовилась сражаться с западными танками, обладает противотанковыми системами, созданными поражать такие машины. «Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — предрек экс-разведчик.

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Виктория Кондратьева
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