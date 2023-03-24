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16:37, 24 марта 2023Мир

В США предрекли полное уничтожение западной техники в случае наступления ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Россия сожжет всю западную технику в случае наступления ВСУ

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Россия полностью уничтожит всю поставленную Киеву западную технику в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

«Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. (…) Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — предрек экс-разведчик.

Риттер уверен, что управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 быстро расправятся с управляемой украинскими военными западной техникой. «Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из горизонта и русские магическим образом сдадутся», — сыронизировал он, отметив, что российская сторона «прекрасно уничтожает военную технику НАТО».

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Виктория Кондратьева
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