Экс-разведчик США Риттер: Россия сожжет всю западную технику в случае наступления ВСУ

Россия полностью уничтожит всю поставленную Киеву западную технику в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

«Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. (…) Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — предрек экс-разведчик.

Риттер уверен, что управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 быстро расправятся с управляемой украинскими военными западной техникой. «Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из горизонта и русские магическим образом сдадутся», — сыронизировал он, отметив, что российская сторона «прекрасно уничтожает военную технику НАТО».