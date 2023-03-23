На Украине раскритиковали западное СМИ из-за разглашения планов ВСУ

Подоляк раскритиковал издание Politico за статью о контрнаступлении Украины в мае

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западное СМИ из-за разглашения планов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, критике подверглась статья Politico, в которой со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщается, что Киев начнет контрнаступление в мае. Сообщается, что Подоляк был разочарован тем, что западные СМИ разглашают такие данные и заявил, что это должно было стать «сюрпризом для противника».

«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», — сказал советник главы ОП.

При этом ранее сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa рассказал, что контрнаступление ВСУ начнется в конце весны.

Ранее издание Bild со ссылкой на одного из руководителей НАТО сообщило, что ближайшие полгода решат исход конфликта на Украине. По его словам, поставляемое Западом оружие будет использовано уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины.