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10:09, 23 марта 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали западное СМИ из-за разглашения планов ВСУ

Подоляк раскритиковал издание Politico за статью о контрнаступлении Украины в мае

Фото: Marko Djurica / Reuters

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западное СМИ из-за разглашения планов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, критике подверглась статья Politico, в которой со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщается, что Киев начнет контрнаступление в мае. Сообщается, что Подоляк был разочарован тем, что западные СМИ разглашают такие данные и заявил, что это должно было стать «сюрпризом для противника».

«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», — сказал советник главы ОП.

При этом ранее сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa рассказал, что контрнаступление ВСУ начнется в конце весны.

Ранее издание Bild со ссылкой на одного из руководителей НАТО сообщило, что ближайшие полгода решат исход конфликта на Украине. По его словам, поставляемое Западом оружие будет использовано уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины.

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Алевтина Запольская
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