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14:19, 27 марта 2023Россия

Армия России уничтожила польскую САУ Krab на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении уничтожена польская САУ Krab

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab уничтожена на купянском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на указанном направлении российские войска уничтожили САУ Акация и буксируемую гаубицу Д-30. Помимо этого, подбиты два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери противника в живой силе на указанном участке линии боевого соприкосновения за минувшие сутки составили до 65 человек убитыми и ранеными, отметили в Минобороны России.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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