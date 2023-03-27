В МИД допустили возможность потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Дипломат Биричевский: Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический допустил, что Москва со временем может потребовать компенсацию ущерба из-за взрывов на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат прокомментировал реакцию Запада на проект российской резолюции о расследовании диверсий на трубопроводах. «Западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования», — заявил он.

Бирический также подчеркнул, что, несмотря на это, Москва продолжит добиваться проведения независимого международного расследования с участием российских представителей.

Ранее сообщалось, что Россия призвала страны ООН, включая Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации в расследовании диверсии на «Северных потоках». Кроме того, Москва также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международную независимую комиссию для проведения полного и независимого международного расследования произошедшего.