Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 27 марта 2023Мир

В МИД допустили возможность потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Дипломат Биричевский: Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический допустил, что Москва со временем может потребовать компенсацию ущерба из-за взрывов на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат прокомментировал реакцию Запада на проект российской резолюции о расследовании диверсий на трубопроводах. «Западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования», — заявил он.

Бирический также подчеркнул, что, несмотря на это, Москва продолжит добиваться проведения независимого международного расследования с участием российских представителей.

Ранее сообщалось, что Россия призвала страны ООН, включая Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации в расследовании диверсии на «Северных потоках». Кроме того, Москва также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международную независимую комиссию для проведения полного и независимого международного расследования произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Названа причина успехов российских штурмовых групп под Авдеевкой
Командир расчета «Урагана» назвал число поражаемых целей за день
В Белом доме высказались о массовых протестах в Изриале
Родителям назвали незаметные детям способы заниматься сексом
Учительница попала под суд за домогательства к трудному подростку
Полянский заявил о бесчеловечном обращении украинских военных с пленными
Французский политик назвал антироссийские санкции нескончаемой шуткой
В МИД допустили возможность потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»
Срок гарантийного ремонта гаджетов увеличат в пять раз
В Госдуме предложили направлять выплаты с западного кино в поддержку СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.