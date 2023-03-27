В МИД обозначили условие для восстановления повреждений «Северных потоков»

Дипломат Биричевский: восстановить «Северные потоки» получится при наличии воли Запада

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что для восстановления повреждений «Северных потоков» потребуются политические и экономические предпосылки со стороны западных стран. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент трудно предположить дальнейшую судьбу российских трубопроводов. Однако, добавил он, по оценкам специалистов, поврежденные нитки подлежат восстановлению. «Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы», — пояснил Биричевский.

Он отметил, что стремление Запада препятствовать участию России в расследовании взрывов свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Москвой в энергетической сфере.

Ранее Биричевский допустил, что Россия со временем может потребовать компенсацию ущерба из-за диверсий на «Северных потоках». Он также рассказал о саботаже работы по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах со стороны западных стран.