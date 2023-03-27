Названа стоимость нового дешевого смартфона Xiaomi в России

Xiaomi Redmi 12C будут продавать в России по цене 9490 рублей

Компания Xiaomi назвала стоимость нового смартфона Redmi 12C. Об этом сообщается на сайте корпорации.

На российском рынке дешевая модель, имеющая 3 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, обойдется минимум в 9490 рублей. Старшая версия, получившая 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, оценена в 11 490 рублей. В компании отметили, что на раннем этапе продаж, которые начнутся 30 марта, девайс будет доступен по сниженной цене.

Redmi 12C был представлен в Китае в начале года. Аппарат получил пластиковый корпус, 6,71-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1650х720 пикселей с максимальной яркостью 500 нит. Устройство вышло с процессором Mediatek Helio G85, имеет поддержку работы в сетях 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

На задней панели телефона расположена основная камера с объективом разрешением 50 мегапикселей и дополнительным QVGA-сенсором, впереди — фронтальная камера разрешением 5 мегапикселей. Аппарат имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов, NFC, FM-радио.

Ранее компания Xiaomi представила в России новые флагманские смартфоны. Девайсы Xiaomi 13 и 13 Pro с AMOLED-дисплеем, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 и тройной камерой оценили минимум в 80 тысяч рублей.