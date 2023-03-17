Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России

Стоимость флагманского смартфона Xiaomi 13 в России составила минимум 80 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила в России новые флагманские смартфоны. Об этом сообщается на сайте компании.

Оба флагмана были анонсированы в Китае в середине декабря. Базовую версию устройства с 12 гигабайтами оперативной памяти и накопителем емкостью 128 гигабайт оценили в 80 тысяч рублей, минимальная стоимость Xiaomi 13 Pro, получившего 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, составила минимум 110 тысяч рублей. Российские продажи гаджетов начнутся 30 марта.

Оба аппарата получили стеклянную заднюю панель и алюминиевую рамку, AMOLED-дисплей, флагманский четырехнанометровый процессор Snapdragon 8 Gen 2, тройную камеру. Базовый Xiaomi 13 оснащен 6,36-дюймовый экраном с разрешением 2400х1080 пикселей, камерой с объективами разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей, аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов.

Старшая модель имеет 6,73-дюймовый дисплей, с разрешением 3200х1440 пикселей, тройную камеру с объективами разрешением 50,3, 50 и 50 мегапикселей, батарею емкостью 4820 миллиампер-часов с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 ватт.

В марте специалисты аналитической компании GS Group заявили, что за 2022 год средняя стоимость смартфонов в России снизилась почти на 20 процентов — с 23 300 до 19 200 рублей. Подобную динамику объяснили уходом с рынка дорогих моделей брендов Apple и Samsung.