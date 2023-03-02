Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:55, 2 марта 2023Экономика

Средняя цена на смартфоны в России упала

GS Group: средняя стоимость смартфона в РФ за 2022 год упала почти на 20%, ниже ₽20 000

Фото: Nacho Doce / Reuters

За прошлый год средняя стоимость смартфонов в России снизилась почти на 20 процентов — с 23 300 до 19 200 рублей. Такие данные предоставила «Ведомостям» аналитическая компания GS Group.

Согласно оценкам Telecom Daily и Wildberries, цена упала до 19 500 рублей или 15 000 рублей соответственно. Подтвердили тенденцию операторы Tele2, «Мегафон», МТС, а также группа «М.видео-Эльдорадо». Представитель компании отметил, что большая часть продаж пришлась на устройства китайских брендов — 65 процентов в количественном выражении против 50 процентов годом ранее. Самыми популярными у россиян марками в 2022 году стали Xiaomi, Realme, Samsung, Apple, Tecno.

Динамика объясняется уходом с рынка дорогих моделей брендов Apple и Samsung, считают в GS Group. Снижение цен также связано с укреплением рубля, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, а бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин называет причиной удешевления общее падение расходов россиян на необязательные траты и выбор в пользу более бюджетных моделей устройств.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Тысячи погибших и миллионы пострадавших: как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Тысячи погибших и миллионы пострадавших:как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
1 марта 2023

Эксперты прогнозируют, что в текущем году средняя цена, скорее всего, вырастет — по разным оценкам, в пределах 21-23 тысяч рублей. Параллельно увеличатся также продажи устройств, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что в 2023 году будет реализовано 26 миллионов смартфонов.

Однако возникнут трудности с и так сложным ввозом в Россию продукции Apple даже по параллельному импорту, предупреждает Бурмистров. Это связано с новыми американскими санкциями, согласно которым в страну запрещается поставлять бытовую технику и смартфоны дороже 300 долларов. Ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
В России учитель назвала школьника предателем из-за опоздания и попала на видео
Стало известно о продолжающемся почти час обстреле приграничного региона
В небе в Ленобласти объявляли сигнал тревоги из-за неопознанного объекта
ФСБ задержала россиянина за попытку передать Украине сведения о военных объектах
Приложения попавших под санкции банков России пропали из AppStore
Россиянин избил на остановке возвращавшегося из театрального кружка ребенка
Подсчитаны траты российских мужчин на подарки к 8 Марта
Екатерина Андреева показала лицо без макияжа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.