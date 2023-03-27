Назван способ для «Газпрома» получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках»

Политолог Топорнин: «Газпром» может получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках»

Российский «Газпром», так же, как и иностранные акционеры, может получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках», обратившись к страховой компании. Более того, вероятно, процесс возмещения убытков уже начался. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Кто вообще должен платить за диверсию? По логике — диверсанты. Но они не найдены, да и вообще, на мой взгляд, шансов найти их не много. Но любые проекты, инфраструктурные стройки стоимостью в миллиарды долларов, всегда страхуются, это ведь коммерческое предприятие, которое имеет риски», — заметил Топорнин.

По словам политолога, после совершения диверсии международные акционеры, в число которых входят также представители Австрии, Германии, Голландии должны были обратиться к группе компаний, которые осуществляли страхование проекта. Более того, он предположил, что это уже было сделано, и сложностей в этом вопросе не возникло.

Я думаю, какие-то вопросы уже решаются, потому что "Газпром" никогда не говорил, что понес потери. Речь шла только о недополученных прибылях Николай Топорнин политолог

«Ни одна западная компания, ни немецкая, ни французская, да, я думаю, и российская и пальцем ни пошевелит, пока проект не будет застрахован. Это главное правило бизнеса. Так что обращаться за компенсацией надо не к диверсантам, которых могут и не найти, а к страховой», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический допустил, что Москва со временем может потребовать компенсацию ущерба из-за взрывов на «Северных потоках». Он также добавил, что Россия будет добиваться полноценного расследования диверсии с участием собственных представителей.