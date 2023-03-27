Швеция запретила военным пользоваться TikTok

Минобороны Швеции запретило военным использовать TikTok из-за угрозы утечки данных в КНР

Минобороны Швеции запретило военным использовать TikTok на служебных устройствах из-за угрозы утечки важных данных в КНР и предписало удалить его. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Как утверждается, способность приложения к сбору данных о предпочтениях пользователя, а также информация о местоположении телефона вынуждает шведских военных пойти на этот шаг.

Ранее на Украине предложили полностью запретить видеосервис TikTok. Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского. На момент написания новости 27 марта предложение собрало 3036 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.

23 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена считает китайскую соцсеть TikTok, принадлежащую компании ByteDance, угрозой национальной безопасности страны.