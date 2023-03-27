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12:35, 27 марта 2023Бывший СССР

На Украине предложили закрыть TikTok

На сайте президента Украины Зеленского появилась петиция о запрете видеосервиса TikTok

Фото: Ben White / Unsplash

На Украине предложили полностью запретить видеосервис TikTok. Петиция опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео из TikTok, предлагаю закрыть его полностью, хотя бы на период войны на Украине», — написала автор предложения Наталья Карасева.

На момент написания новости предложение собрало 3 036 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция о переименовании России в Московию, она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал предложение глупостью и внутренним делом Украины.

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Алевтина Запольская
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