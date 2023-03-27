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14:16, 27 марта 2023Мир

В Германии забастовки привели к нарушениям в работе транспорта

Bloomberg: в Мюнхене и Франкфурте не работают крупные аэропорты из-за забастовки

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

В Германии забастовка привела к серьезным нарушениям в работе воздушного и железнодорожного транспорта. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, во Франкфурте и Мюнхене не работают крупные международные аэропорты, а основной железнодорожный оператор Deutsche Bahn не осуществляет отправление пригородных и поездов дальнего следования.

Крупнейшая с 1992 года транспортная забастовка стала следствием различных тарифных конфликтов. Профсоюз Verdi требует повышения зарплат государственным служащим на 10,5 процента. В 7 федеральных землях из 16 не ходит общественный транспорт.

Ранее национальная израильская авиакомпания El Al заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива из-за массовых протестов против судебной реформы.

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Варвара Кошечкина
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