Патрушев назвал Вашингтон главным диктатором мира

Секретарь Совбеза России Патрушев назвал США главным диктатором мира

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» обвинил США в лицемерии, назвав страну главным диктатором мира.

По его словам, Вашингтон на словах ратует за свободу слова, однако на практике попирает независимость других стран. «США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», — прокомментировал он предстоящий «Саммит за демократию».

Патрушев считает, что организуемое Белым домом мероприятие проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки в стране. Саммит станет собранием в пользу мироустройства, в котором Вашингтон «хочет вечно играть центральную роль».

Также в интервью Патрушев заявил, что США давно стали чемпионами как по числу развязанных войн по всему миру, как и по числу нарушений суверенитета других независимых и самостоятельных государств.