Появилось видео с места покушения на начальника полиции Мариуполя

Подорванный автомобиль на месте покушения на руководителя полиции Мариуполя попал на видео

Появилось видео с места покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Ролик в понедельник, 27 марта, в Telegram-канале публикует РИА Новости.

На кадрах видна раскуроченная взрывом иномарка. У автомобиля открыт капот, выбиты стекла, на сиденьях куски обшивки. Ущерб причинен также двухэтажному строению, возле которого произошел подрыв автомобиля.

Ранее 27 марта сообщалось, что в Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина, он получил контузию.