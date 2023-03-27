Стало известно о состоянии начальника полиции Мариуполя после подрыва машины

Начальник полиции Мариуполя Москвин избежал серьезных ранений при подрыве автомобиля

Появилось видео с места покушения на начальника полиции Мариуполя

Начало событий в новости Появилось видео с места покушения на начальника полиции Мариуполя

Начальник главка МВД ДНР по Мариуполю Михаил Москвин избежал серьезных ранений при покушении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, бомба, которая была установлена под автомобилем полицейского, взорвалась, когда он находился рядом.

Сообщалось, что Москвин получил легкую контузию, госпитализация ему не понадобилась.

В Мариуполе введен план «Перехват» для поимки причастных к покушению на полицейского.

На место происшествия прибыли следователи Следственного комитета России, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства. Они проводят осмотр, выполняются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

О покушении на Москвина стало известно ранее 27 марта.