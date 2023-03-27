На начальника полиции Мариуполя совершено покушение

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина, он получил контузию

В Мариуполе совершено покушение на начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

Автомобиль полицейского взорвался в нескольких метрах от Москвина. Он получил легкую контузию.

20 марта сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины по подозрению в покушении на помощника районного прокурора. Им вменяется посягательство на жизнь представителя власти. Суд избрал украинцам меру пресечения в виде заключения под стражу.