Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 27 марта 2023Силовые структуры

На начальника полиции Мариуполя совершено покушение

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина, он получил контузию

Кадр: «НовороссияТВ» / YouTube

В Мариуполе совершено покушение на начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

Автомобиль полицейского взорвался в нескольких метрах от Москвина. Он получил легкую контузию.

20 марта сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины по подозрению в покушении на помощника районного прокурора. Им вменяется посягательство на жизнь представителя власти. Суд избрал украинцам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЛНР объяснили переброску элитных частей ВСУ под Артемовск
Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия
Россиянка подверглась домогательству в Индии и чудом осталась в живых
Под Петербургом мужчина решил выгулять собаку и нашел обглоданное тело
Стало известно о самоубийстве Героя России подполковника Лисицкого
Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова
Дело лидера группы «Ногу свело!» Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено
Назван способ для «Газпрома» получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках»
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
Робот-гусеница справился с прохождением в узких местах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.