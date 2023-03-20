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16:08, 20 марта 2023Силовые структуры

Задержаны украинцы за покушение на помощника прокурора ЛНР

СКР: двух экс-пограничников Украины задержали за покушение на помощника прокурора в ЛНР

Фото: СК РФ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины по подозрению в покушении на помощника районного прокурора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Задержанным вменяется посягательство на жизнь представителя власти. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от сотрудника Службы безопасности Украины совершить убийство сотрудника прокуратуры. Они забрали из тайника взрывное устройство и прикрепили его к днищу припаркованного автомобиля.

Они следили за сотрудником прокуратуры. 27 февраля один из них, улучшив момент, подошел к машине и несколько раз попытался привести взрывное устройство в действие с помощью пульта, однако окружающие заметили его и вызвали силовиков. Готовившие покушение скрылись.

1 марта сообщалось, что взрывное устройство, найденное под автомобилем помощника прокурора Меловского района ЛНР, было обезврежено. В ходе расследования была установлена причастность украинцев, их нашли и задержали.

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Любовь Ширижик
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