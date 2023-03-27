США усомнились в желании России применить ядерное оружие на Украине

Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие на Украине

США не видят признаков того, что могло бы изменить ситуацию в сфере стратегического сдерживания в применении ядерного оружия, они также сомневаются, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, пишет Reuters.

«Мы, безусловно, не видели никаких признаков того, что [президент России Владимир] Путин принял какого-то рода решение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерное, на Украине», — подчеркнул он.

Ранее Кирби также говорил, что Соединенные Штаты не заметили признаков размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. О таких планах еще 26 марта сообщил президент России Владимир Путин.