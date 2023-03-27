В МИД рассказали о планах России касательно дальнейшего членства в ВТО

Дипломат Биричевский заявил, что Россия не собирается выходить из ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда. Об этом агентству РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что Запад воспринял бы выход России из организации как подтверждение эффективности своей политики и в итоге ужесточил бы курс против Москвы.

