Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 27 марта 2023Мир

Захарова выступила против западного миропорядка

Захарова выступила против урановых боеприпасов и стрельбы по детям

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российская сторона отвергает «правила» западного миропорядка основанные на стрельбе по детям и применении начиненных ураном снарядов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Начиненные ураном снаряды, пластиковые пули против детей, смена пола несовершеннолетними с гормонозаместительной терапией — вот они, "правила" нового миропорядка". Я против!», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила о том, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе. «Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — обратила внимание представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что шведским властям известно «как минимум о нескольких сотнях несовершеннолетних», которые прибыли в страну без сопровождения родителей. «Еще год назад никто не брался назвать сколько детей и взрослых попало в Скандинавию нелегально и без регистрации», — добавила она, отметив, что «в целом, ситуация лучше не стала». Представитель МИД России заключила, что на этом фоне «мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл особенность его съемок
Юристка Mercury оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако
В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике
В Европе выросли цены на газ
Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России
Поставлена под сомнение терапия антибиотиками при госпитализации с ОРВИ
Захарова выступила против западного миропорядка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.