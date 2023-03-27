Захарова выступила против западного миропорядка

Захарова выступила против урановых боеприпасов и стрельбы по детям

Российская сторона отвергает «правила» западного миропорядка основанные на стрельбе по детям и применении начиненных ураном снарядов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Начиненные ураном снаряды, пластиковые пули против детей, смена пола несовершеннолетними с гормонозаместительной терапией — вот они, "правила" нового миропорядка". Я против!», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила о том, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе. «Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — обратила внимание представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что шведским властям известно «как минимум о нескольких сотнях несовершеннолетних», которые прибыли в страну без сопровождения родителей. «Еще год назад никто не брался назвать сколько детей и взрослых попало в Скандинавию нелегально и без регистрации», — добавила она, отметив, что «в целом, ситуация лучше не стала». Представитель МИД России заключила, что на этом фоне «мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной».