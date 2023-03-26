Захарова заявила о сексуальной эксплуатации украинских детей в Европе

Захарова: украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе. Об этом она написала в своем Telegram.

«Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — обратила внимание Захарова. По ее словам, заявления на эту тему делали в том числе официальные лица Евросоюза.

В частности, гендиректор Госуправления социальной защиты населения Швеции Оливия Вигзелл предупредила беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам. Она отметила, что детям это необходимо, чтобы не стать «жертвой эксплуатации».

Захарова подчеркнула, что шведским властям известно «как минимум о нескольких сотнях несовершеннолетних», которые прибыли в страну без сопровождения родителей. «Еще год назад никто не брался назвать сколько детей и взрослых попало в Скандинавию нелегально и без регистрации», — добавила она, отметив, что «в целом, ситуация лучше не стала». Представитель МИД России заключила, что на этом фоне «мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной».

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.