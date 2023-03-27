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13:11, 27 марта 2023Мир

Польша оценила размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Премьер Польши Моравецкий назвал эскалацией размещение РФ ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии является элементом эскалации. Такую оценку дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

«Реакция должна быть спокойной, но твердой. Мы не можем быть запуганы российскими пропагандистами», — сказал политик.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Виктория Кондратьева
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