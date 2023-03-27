Президент Путин присвоил гвардейское звание трем подразделениям ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил гвардейское звание трем подразделениям Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующие указы главы государства в понедельник, 27 марта, опубликованы на официальном портале правовой информации.

Почетного звания за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, удостоились 346-я отдельная бригада специального назначения, 25-й отдельный полк специального назначения и 10-я отдельная бригада специального назначения ордена Жукова.

17 марта Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» нескольким боевым соединениям. 559-й бомбардировочный авиационный полк, 960-му штурмовой авиационный полк и 77-я зенитная ракетная бригада отмечены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Также 9 марта глава государства присвоил статус гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.

