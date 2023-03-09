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13:57, 9 марта 2023Россия

Путин присвоил двум российским военным подразделениям наименования гвардейских

Путин присвоил авиационному полку и зенитной ракетной бригаде наименования гвардейских

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум подразделениям российских вооруженных сил, участвующих в боевых действиях. Подписанные указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Гвардейский статус присвоен 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку. Военнослужащие отмеченных президентом подразделений проявили массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, говорится в документах.

Оба документа датированы 9 марта и вступают в силу со дня их подписания.

Ноябре 2022 года президент России присвоил гвардейское звание 227-бомбардировочному авиационному полку за выдающиеся качества, проявленные личным составом во время боевых действий.

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Алан Босиков
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