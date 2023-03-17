Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:20, 17 марта 2023Россия

В России появились новые гвардейские полки

Путин присвоил наименования «гвардейский» двум авиаполкам и зенитной ракетной бригаде

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» двум боевым соединениям. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

559-й бомбардировочный авиационный полк, 960-му штурмовой авиационный полк и 77-я зенитная ракетная бригада отмечены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

9 марта Путин присвоил статус гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку. Военнослужащие отмеченных президентом подразделений также проявили массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, говорится в документах.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. При этом он подчеркнул, что видит готовность жителей страны отстаивать свое будущее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии указали на российского «убийцу» американских установок на Украине
Захарова ответила видеоцитатой на желание МУС сотрудничать с Россией
В США предрекли бесконечные конфликты на планете из-за американской власти
Кадыров уличил МУС в потере независимого статуса
Россияне признались в страхе упущенных возможностей
Российский боец UFC рассказал о желании подраться с Волкановски
В Британии рассказали об использовании ВСУ столетних пулеметов
Умер актер «Прослушки» и «Джона Уика»
В ДНР рассказали о попытке ВСУ войти в Артемовск
В России появились новые гвардейские полки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.