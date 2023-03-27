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16:39, 27 марта 2023Россия

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки профилактической работой военных

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 27 марта, в своем Telegram-канале объяснил громкие звуки в городе, о которых сообщали ранее жители.

По словам представителя властей, громкие звуки являются следствием профилактической работы военнослужащих в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). «В городе все спокойно», — добавил губернатор.

22 марта Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

До этого, 20 марта, беспилотники также атаковали Крым — система противовоздушной обороны сработала в Джанкое. Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

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Никита Абрамов
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