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10:41, 28 марта 2023Мир

Трамп призвал американцев молиться из-за планов по ядерному оружию России

Экс-президент США Трамп: американцы должны молиться из-за планов России по ядерному оружию

Фото: Evan Vucci / AP

Администрация президента США Джо Байдена виновна в возможной эскалации, которая может последовать за решением президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Newsweek.

«Ну вот!!! Как я и предсказывал, теперь мы играем с опасными вещами. Слово на букву "я" уже используется», — подчеркнул Трамп, намекая на ядерную угрозу.

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Виктория Кондратьева
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