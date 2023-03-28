Трамп призвал американцев молиться из-за планов по ядерному оружию России

Экс-президент США Трамп: американцы должны молиться из-за планов России по ядерному оружию

Администрация президента США Джо Байдена виновна в возможной эскалации, которая может последовать за решением президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Newsweek.

«Ну вот!!! Как я и предсказывал, теперь мы играем с опасными вещами. Слово на букву "я" уже используется», — подчеркнул Трамп, намекая на ядерную угрозу.