В Китае назвали сроки запуска 6G

SCMP: китайский оператор запланировал коммерческий запуск 6G в 2030 году

Китайский сотовый оператор China Unicom назвал сроки запуска сети 6G в стране. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Выступая на конференции «Форум развития Китая» (CDF), исполнительный директор компании Лю Лихонг заявил, что China Unicom начнет ранние тестирования 6G в 2025 году. Коммерческий запуск технологии запланировали на 2030 год. По словам Лихонга, которые передали журналисты SCMP, инженеры корпорации начали разрабатывать стандарт связи шестого поколения еще в 2019 году.

По оценке топ-менеджера China Unicom, Китай является лидером в применении технологии 5G. Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун заявил на той же конференции, что рынок смартфонов в стране является крупнейшим в мире, что будет способствовать развитию 6G.

Участники телекоммуникационной отрасли Китая отметили, что развитию нового стандарта может помешать напряженность в отношениях с США. Из-за американских санкций компании Huawei и ZTE не имеют доступа к некоторым полупроводникам, которые используются для производства смартфонов и другой техники.

В августе 2022 года китайские ученые заявили, что облучение терагерцовыми волнами может вызвать увеличение размера клеток мозга. Специалисты уточняли, что воздействие 6G следует дополнительно исследовать, чтобы предупредить потенциальную опасность.