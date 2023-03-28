Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской по делу о фейках про ВС РФ

Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской, заочно осужденной за фейки о ВС РФ

Басманный районный суд Москвы снял арест с имущества заочно осужденной блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), которую обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества фигурантки.

Ранее суд в рамках дела арестовал имущество Белоцерковской на 153 миллиона рублей. Речь шла о машиноместе и квартире в Москве, жилых домах, квартире и земельном участке в Санкт-Петербурге.

Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии. Она признана виновной по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Ей также запрещено в течение пяти лет после отбытия наказания заниматься администрированием интернет-ресурсов. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

Как отмечал прокурор, блогерша знала официальную информацию Министерства обороны России о непричастности военных страны к событиям в Буче, но умышленно публично распространяла ложные сведения, чтобы вызвать напряженность в обществе.