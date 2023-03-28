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18:21, 28 марта 2023Забота о себе

Дерматолог перечислила запрещенные при беременности косметологические процедуры

Дерматолог Манханова назвала эпиляцию и пилинги запрещенными при беременности процедурами

Фото: Amr Taha / Unsplash

Будущим матерям запрещено делать эпиляцию, химические пилинги и ряд других косметологических процедур. Их в беседе с «Лентой.ру» перечислила врач-дерматолог, косметолог клиники Bioxioma Саран Манханова.

По словам Манхановой, помимо лазерной, фото- и электроэпиляции, во время беременности не рекомендована восковая или сахарная эпиляция, так как возникающие во время процедуры болезненные ощущения — стресс для организма будущей матери. В этот период врач рекомендовала удалять нежелательную растительность с помощью бритвы.

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Химические пилинги запрещены потому, что в высоких концентрациях кислоты способны спровоцировать появление на коже пигментных пятен, от которых после родов будет сложно избавиться, продолжила дерматолог. Недопустимыми при беременности процедурами Манханова назвала и любые уколы красоты.

Будущим матерям временно придется отказаться от биоревитализации, мезотерапии, плазмотерапии, инъекций ботокса и филлеров. Объяснение простое: из-за гормональной перестройки и изменения реакций иммунной, нервной систем их организм может плохо отреагировать или не отреагировать вовсе на вводимый препарат. Кроме того, исследования инъекционных препаратов на беременных не проводятся, так что неизвестно, насколько они безопасны для этой категории женщин

Саран Манханова Врач-дерматолог, косметолог

Также, как отметила дерматолог, недоступны во время беременности все физиотерапевтические процедуры и аппаратные методики, в том числе микротоки, фонофорез, фототерапия, лазерная шлифовка. Помимо этого, стоит отказаться от любых обертываний тела, от механической и ультразвуковой чистки лица.

Ранее фитнес-тренер Джемма Аткинсон раскрыла последствия занятий спортом для беременных. По ее мнению, спортивные нагрузки помогают будущим матерям справиться с сонливостью и усталостью.

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Наталья Обрядина
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