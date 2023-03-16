Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:47, 16 марта 2023Забота о себе

Фитнес-тренер перечислила последствия занятий спортом для беременных

Фитнес-тренер Джемма Аткинсон посоветовала будущим матерям продолжать тренировки

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Спортивные нагрузки помогают будущим матерям справиться с сонливостью и усталостью, считает фитнес-тренер Джемма Аткинсон. Эти и другие последствия тренировок для беременных она перечислила в своей колонке для The Sun.

Она советует продолжать полезную и безопасную физическую активность, такую как долгие прогулки, плавание, домашние тренировки, силовые упражнения и езда на велосипеде. Противопоказанием может быть только прямой запрет врача.

Аткинсон отмечает, что эндорфины и дофамин, которые высвобождаются во время регулярных занятий спортом, повышают настроение и снижают тревогу. Улучшение кровотока, по ее словам, позволяет справиться с усталостью и сонливостью. А йога и пилатес для беременных укрепляют мышцы нижней части тела, уменьшая боль в области таза, пояснице и в коленях.

Материалы по теме:
Бой за килограммы Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Бой за килограммыInstagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
27 января 2017
Милые кости В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Милые костиВ попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
16 ноября 2017

По мнению тренера, спорт оказывает положительный эффект на общее состояние организма — улучшается работа ЖКТ, стабилизируется артериальное давление. Помимо этого, спортивные матери меньше набирают вес во время беременности и быстрее восстанавливаются после рождения ребенка. «Доказано, что мало двигаться вреднее для нашего здоровья, чем курить», — подчеркнула Аткинсон.

Ранее британская акушерка и автор книг по женской физиологии Мария Луиз назвала неочевидные симптомы беременности. К таким проявлением, например, относится тяга к вредной пище.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
Пьяный убийца вернулся на место преступления и поговорил с полицией
ООН заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине
США пообещали поддерживать прямые контакты с Россией во избежание эскалации
Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США призвали союзников не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей
В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина
Полицейские ошиблись адресом и были избиты
США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.