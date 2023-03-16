Фитнес-тренер перечислила последствия занятий спортом для беременных

Фитнес-тренер Джемма Аткинсон посоветовала будущим матерям продолжать тренировки

Спортивные нагрузки помогают будущим матерям справиться с сонливостью и усталостью, считает фитнес-тренер Джемма Аткинсон. Эти и другие последствия тренировок для беременных она перечислила в своей колонке для The Sun.

Она советует продолжать полезную и безопасную физическую активность, такую как долгие прогулки, плавание, домашние тренировки, силовые упражнения и езда на велосипеде. Противопоказанием может быть только прямой запрет врача.

Аткинсон отмечает, что эндорфины и дофамин, которые высвобождаются во время регулярных занятий спортом, повышают настроение и снижают тревогу. Улучшение кровотока, по ее словам, позволяет справиться с усталостью и сонливостью. А йога и пилатес для беременных укрепляют мышцы нижней части тела, уменьшая боль в области таза, пояснице и в коленях.

По мнению тренера, спорт оказывает положительный эффект на общее состояние организма — улучшается работа ЖКТ, стабилизируется артериальное давление. Помимо этого, спортивные матери меньше набирают вес во время беременности и быстрее восстанавливаются после рождения ребенка. «Доказано, что мало двигаться вреднее для нашего здоровья, чем курить», — подчеркнула Аткинсон.

Ранее британская акушерка и автор книг по женской физиологии Мария Луиз назвала неочевидные симптомы беременности. К таким проявлением, например, относится тяга к вредной пище.