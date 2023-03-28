Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Сан-Раффаэле в Милане. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает газета Corriere della Sera.

86-летний политик, лидер партии «Вперед, Италия», пожаловался на боль еще 27 марта. Уточняется, что он обратился в медучреждение самостоятельно.

В последний раз Берлускони был госпитализирован в Сан-Раффаэле чуть более года назад, в январе 2022 года. Тогда он попал в больницу из-за планового обследования состояния здоровья.

Незадолго до этого политик принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента Италии. Он предложил лидерам правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» выдвинуть единую «достойную» кандидатуру.