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Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован из-за планового обследования

Фото: Reuters

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Уточняется, что 85-летний политик попал в больницу «Сан-Раффаэле» из-за планового обследования состояния здоровья. По данным издания, в сентябре 2021 года у Берлускони диагностировали нарушения в работе сердца.

Ранее, 22 января, Берлускони решил снять свою кандидатуру с выборов нового президента страны. Во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» политик предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав при этом конкретных имен.

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Мария Гейн
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