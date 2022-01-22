Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил снять свою кандидатуру с выборов нового президента страны. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в партии экс-премьера «Вперед, Италия».

По их информации, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав при этом имен. Он также выразил мнение, что действующий премьер-министр Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен остаться на своем посту.

Срок президентских полномочий действующего главы государства Серджо Маттереллы заканчивается в феврале 2022 года. Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.

Ранее газета The Wall Street Journal оценила шансы экс-премьер-министра Италии, лидера партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони стать президентом страны. Отмечается, что его победа в первых трех турах выборов крайне маловероятна. По мнению аналитиков, единственный кандидат, способный на получение такого большинства голосов, — это нынешний премьер-министр Италии Марио Драги.