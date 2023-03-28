Появились снимки найденного в Новой Москве беспилотника в цветах флага Украины

Shot показал фото найденного в Новой Москве беспилотника в цветах флага Украины

Появились фотографии найденного в Новой Москве беспилотника в цветах флага Украины. Фотографии публикует Telegram-канал Shot.

На снимках, предположительно, самодельного летательного аппарата из дерева и пенопласта видно надпись, которую издание охарактеризовало как националистический лозунг.

Внутри дрона видны провода и электродетали. Сам летательный аппарат сильно поврежден — вероятно, он развалился при падении. Сообщается что полиция устанавливает место пуска дрона.

Обломки беспилотника нашел житель деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы, когда гулял с собакой у железной дороги. Обломки дрона находились примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле.

По предварительным данным, при падении дрона из мирных граждан никто не пострадал, разрушений нет.