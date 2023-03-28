Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 28 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 20 бойцов ВСУ на двух направлениях

Российские войска уничтожили до 20 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На двух направлениях — южнодонецком и запорожском — ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в районах Новомихайловки и Угледара Донецкой народной республики. «Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля», — заявили в Минобороны.

Также там отчитались, что на херсонском направлении в ходе огневого поражения за 24 часа было уничтожено до 18 бойцов ВСУ и пять автомобилей. На донецком направлении российские военные уничтожили до 240 украинских военнослужащих.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответом Москвы на просьбы о помощи республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Адвокат художницы Цветковой высказался об отмене оправдательного приговора
Народную артистку РСФСР Белохвостикову госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.