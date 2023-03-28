Минобороны заявило об уничтожении 20 бойцов ВСУ на двух направлениях

Российские войска уничтожили до 20 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

На двух направлениях — южнодонецком и запорожском — ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в районах Новомихайловки и Угледара Донецкой народной республики. «Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля», — заявили в Минобороны.

Также там отчитались, что на херсонском направлении в ходе огневого поражения за 24 часа было уничтожено до 18 бойцов ВСУ и пять автомобилей. На донецком направлении российские военные уничтожили до 240 украинских военнослужащих.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответом Москвы на просьбы о помощи республик Донбасса.