Напавшую с ножом на россиян украинку приговорили к тюремному сроку на Кипре

Суд на Кипре приговорил напавшую на россиян с ножом украинку к шести месяцам тюрьмы

Окружной суд Ларнаки на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян в августе 2022 года во время празднования Дня российского флага. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Никосии.

Отмечается, что нападавшую приговорили к шести месяцам тюрьмы. «На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась, — заявил представитель посольства. — Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили».

Более того, дипломат сообщил, что женщина была сразу же арестована в зале суда. По его словам, сейчас она имеет право на апелляцию.

Сообщается, что суд прошел во вторник утром, 28 марта, и длился примерно час. На заседании присутствовал представитель российского консульства.

Ранее в августе стало известно, что на Кипре задержали гражданку Украины, которая напала с ножом на группу россиян во время празднования Дня российского флага. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, она «кричала что-то на своем языке».

