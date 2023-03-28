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11:04, 28 марта 2023Силовые структуры

Возбуждено дело из-за гибели российской студентки от препарата «Лаеннек»

СКР возбудил дело о незаконном обороте препарата «Лаеннек» после гибели студентки в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Московские следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте лекарственного препарата «Лаеннек», после приема которого погибла студентка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным следствия, препаратом торговали неизвестные в интернете вопреки требованиям законодательства. Правоохранители провели 6 февраля 2023 года на улице Гиляровского проверочную закупку 200 ампул на сумму 136,5 тысячи рублей.

Расследование ведется по статье 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

27 марта сообщалось о проведении доследственной проверки после гибели студентки медицинского вуза, которая вместе с молодым человеком принимала иммуностимулирующий препарат. Девушка попала в реанимацию токсикологического отделения одной из московских больниц 14 марта. Несмотря на усилия врачей, 25 марта она скончалась.

Студентка пятого курса Сеченовского университета умерла после приема препарата для повышения иммунитета, который она купила без назначения врача.

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Любовь Ширижик
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