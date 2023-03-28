Россия перестанет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Небензя: Россия больше не станет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва больше перестанет выдвигать на голосование проект резолюции, призывающий к международному расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломату задали вопрос, намерена ли Россия снова предлагать подобные инициативы. «Думаю, достаточно», — ответил Небензя, признав, что последнее голосование раскрыло реальное отношение представителей государств к данному вопросу.

По словам российского постпреда, Россия сделает нужные выводы после прошедшего голосования по резолюции. Он заявил, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии будут выявлены, а все подробности произошедшего раскроются.

27 марта Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках». Документ поддержали Россия, Китай и Бразилия. Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония воздержались от голосования.